РФ наращивает ведения разведки на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Командование ВС РФ осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск осуществляет меры по наращиванию ведения разведки за деятельностью Объединенных сил вдоль линии разграничения и на глубину их резервов", - сообщил Праута.
В частности, противник активизировал использование диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) во всех направлениях для ведения разведки позиций ВСУ с целью выявления слабых мест нашей обороны, совершения диверсий и обеспечение проведения провокационных действий с использованием артиллерии.
По данным разведки, с этой целью в состав ДРГ включаются корректировщик артиллерийского огня и снайперские пары.
Как сообщал УНН, командование ВС РФ продолжает наращивание оперативных возможностей группировок российских оккупационных войск, которые развернуты на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.