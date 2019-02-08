З початку року понад 300 військовослужбовців отримали нагороди та відзнаки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку 2019 року понад 300 військовослужбовців та працівників ЗСУ отримали державні нагороди та відзнаки. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.
"Як повідомив Департамент кадрової політики Міноборони України, з початку 2019 року за зразкове виконання обов’язків державними нагородами нагороджено 110 та заохочувальними відомчими відзнаками – понад 210 військовослужбовців та працівників ЗС України", - повідомив Праута.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООС: бойовики здійснили один обстріл українських позицій
Як повідомляв УНН, у Краматорську відбулася зустріч Командувача Об’єднаних Сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва з Головою Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманном. Командувач ООС докладно поінформував про інтенсивність обстрілів та застосовування бойовиками зброї, забороненої мінськими домовленостями.
Нагадаємо, у 2018 році до Збройних сил України приєдналося понад 30 тисяч контрактників.