З початку року понад 300 військовослужбовців отримали нагороди та відзнаки

КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку 2019 року понад 300 військовослужбовців та працівників ЗСУ отримали державні нагороди та відзнаки. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.