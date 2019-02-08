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ООС: бойовики здійснили один обстріл українських позицій

ООС: бойовики здійснили один обстріл українських позицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. За поточну добу станом на 11 годину російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл позицій українських військових. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.

"За наявною інформацією, від початку доби до 11:00 відбувся 1 обстріл", - зазначив Праута.

За його словами, противник обстріляв українські позиції в районі хутора Вільного, що на Луганському напрямку, з міномета 120-го калібру та стрілецької зброї.

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Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових.

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