ООС: бойовики здійснили один обстріл українських позицій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. За поточну добу станом на 11 годину російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл позицій українських військових. Про це повідомив спікер прес-центру Міноборони Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.
"За наявною інформацією, від початку доби до 11:00 відбувся 1 обстріл", - зазначив Праута.
За його словами, противник обстріляв українські позиції в районі хутора Вільного, що на Луганському напрямку, з міномета 120-го калібру та стрілецької зброї.
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Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових.