ООС: бойовики здійснили один обстріл українських позицій

"За наявною інформацією, від початку доби до 11:00 відбувся 1 обстріл", - зазначив Праута.



За його словами, противник обстріляв українські позиції в районі хутора Вільного, що на Луганському напрямку, з міномета 120-го калібру та стрілецької зброї.



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Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових.