ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. 7 лютого російські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):
" - двічі – з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне;
- з гранатометів – в районі населеного пункту Пищевик".
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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:
"- з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;
- двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм. – в районі населеного пункту Троїцьке".
Внаслідок злочинних обстрілів російських бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 7 лютого, одного бойовика знищено та троє отримали поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.