ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):

" - двічі – з гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне;

- з гранатометів – в районі населеного пункту Пищевик".

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:

"- з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське;

- двічі з мінометів калібру 120 та 82 мм. – в районі населеного пункту Троїцьке".

Внаслідок злочинних обстрілів російських бойовиків жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 7 лютого, одного бойовика знищено та троє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.