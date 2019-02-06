Бойовики обстріляли житловий будинок на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українські військові повідомили про продовження обстрілів з боку бойовиків по мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування. Систематичні обстріли військ противника загрожують життю мирного населення та пошкоджують цивільну інфраструктуру Донбасу. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ООС.

“Так, 04 лютого 2019 року близько 15.20 найманці збройних формувань Російської Федерації з напрямку Гольмівський здійснили обстріл із застосуванням станкового протитанкового гранатомета (СПГ-9) селища Травневе в Бахмутському районі Донецької області”, — йдеться у повідомленні прес-служби штабу ООС.

Наступного дня під час чергового відвідування даного населеного пункту патруль спостережної групи української сторони Спеціальний центр з контролю та координації (СЦКК) отримав від військовослужбовців одного з підрозділів Об’єднаних сил повідомлення про факт влучання боєприпасу окупантів в земельну ділянку поряд з житловим будинком по вулиці Центральна буд. 31.

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Прибувши на місце обстрілу, спостережна група УС СЦКК зафіксувала “вирву діаметром до двох метрів на відстані одного метра від житлової будівлі. Підтверджено — вирву спричинив постріл бойовиків з СПГ-9”.

Повідомляється, що під час обстрілу окупантів 82-річна господарка вдома не знаходилася. Жінка перебуває в лікарні.

“Українська сторона СЦКК засуджує цинічні дії російсько-терористичних військ, які не тільки створюють побутові труднощі, виводячи з ладу системи електро-газо-водопостачання, але й ставлять під загрозу життя і здоров’я цивільного населення.

Такі дії окупаційної адміністрації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню під час перемир’я, що свідчить про зацікавленість бойовиків у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися Мінських домовленостей” — резюмують у повідомленні військових.

Як повідомляв УНН, під обстріл бойовиків потрапив ритуальний автобус з покійником.

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