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Проект "Стіна" на кордоні з РФ реалізований на 30%

Проект "Стіна" на кордоні з РФ реалізований на 30%

Київ • УНН

 • 13216 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Проект "Стіна" на кордоні з РФ реалізований на 30%, що адекватно обсягам фінансування. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України на сторінці Facebook, передає УНН. 

"На ділянці Харківської області, де цей проект практично завершено, рівень контролю над кордоном становить практично 100%. Там майже немає порушень державного кордону", ‑ зазначив речник ДПСУ Олег Слободян. 

Нагадаємо, проект "Стіна" включає інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, а також територій, прилеглих до районів проведення ООС та Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв УНН, проект “Стіна” продовжили до 2021 року

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн з реалізації прикордонного фортифікаційного проекту “Стіна” 8 посадовцями.

Українські Національні Новини

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