НАБУ завершило розслідування щодо розкрадання коштів проекту “Стіна”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн з реалізації прикордонного фортифікаційного проекту “Стіна” 8 посадовцями. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
“4 липня матеріали справи відкрито для ознайомлення стороні захисту, після цього буде складено обвинувальний акт, і справу передадуть до суду”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Згодом було викрито та затримано ще одного учасника.
Встановлено, що через завищення обсягів фактично виконаних робіт, нецільове використання коштів та інші корупційні зловживання державі було завдано збитків на понад 16,68 млн грн.
Нагадаємо, серед підозрюваних — начальник будівництва ресурсного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби України Олександр Томанюк, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби Володимир Целко, офіцер виробничого — технічного відділення В’ячеслав Майданович, директор ТОВ “БуцЦетр Витязь” Олександр Кашуба, колишній заступник керівника ДП “Чернігівський облавтодор” Сергій Значко.