НАБУ завершило расследование хищения средств проекта "Стена"

"4 июля материалы дела открыто для ознакомления стороне защиты, после этого будет составлен обвинительный акт, и дело передадут в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в августе 2017 года детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Впоследствии был разоблачен и задержан еще один участник.

Установлено, что из-за завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевого использования средств и других коррупционных злоупотреблений государству был нанесен ущерб на более 16,68 млн грн.

Напомним, среди подозреваемых - начальник строительства ресурсного обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины Александр Томанюк, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Владимир Целко, офицер производственного - технического отделения Вячеслав Майданович, директор ООО "БуцЦетр Витязь" Александр Кашуба, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский облавтодор" Сергей Значко.