Проект "Стена" на границе с РФ реализован на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Проект "Стена" на границе с РФ реализован на 30%, что адекватно объемам финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице Facebook, передает УНН.
"На участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там почти нет нарушений государственной границы", - отметил представитель ГПСУ Олег Слободян.
Напомним, проект "Стена" включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения ООС и Автономной Республики Крым.
Как сообщал УНН, проект "Стена" продолжили до 2021 года .
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн по реализации пограничного фортификационного проекта "Стена" 8 чиновниками.