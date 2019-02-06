Проект "Стена" на границе с РФ реализован на 30%

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75756 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100904 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135547 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134076 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131478 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125948 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163323 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145332 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Проект "Стена" на границе с РФ реализован на 30%

Проект "Стена" на границе с РФ реализован на 30%

Киев  •  УНН

 • 13215 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Проект "Стена" на границе с РФ реализован на 30%, что адекватно объемам финансирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице Facebook, передает УНН.

"На участке Харьковской области, где этот проект практически завершен, уровень контроля над границей составляет практически 100%. Там почти нет нарушений государственной границы", - отметил представитель ГПСУ Олег Слободян.

Напомним, проект "Стена" включает инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы, а также территорий, прилегающих к районам проведения ООС и Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНН, проект "Стена" продолжили до 2021 года .

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн по реализации пограничного фортификационного проекта "Стена" 8 чиновниками.

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