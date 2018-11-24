Проект “Стіна” продовжили до 2021 року

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону продовжено до 2021 року у зв’язку з його недофінансуванням у попередні роки. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.