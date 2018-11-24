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Проект “Стіна” продовжили до 2021 року

Проект “Стіна” продовжили до 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону продовжено до 2021 року у зв’язку з його недофінансуванням у попередні роки. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.

“У зв’язку з тим, що в 2015-2017 роках було недофінансування проекту, його продовжено до 2021 року. В бюджеті на 2019 рік вже закладено 400 млн гривень”, — цитує прес-служба МВС сова Цигикала.

Також голова ДПСУ висловив сподівання, що уряд збільшить фінансування на цей проект.

У МВС також розповіли, що орієнтовна загальна вартість інженерно-технічного облаштування 1 км кордону — близько 2 млн 500 тис. грн/км, яка включає протитранспортні рови, сітчаста огорожа по металевих стовпах, загородження із спіралі типу “Єгоза”, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога.

Крім того, за їхніми даними, додатково на окремих напрямках окремі об’єкти (споруди, комплекси) і фортифікаційне обладнання комплекси відеоконтролю та сигналізації — близько 10 млн грн; обладнання пересувних бойових модулів — близько 15 млн грн; опорний пункт на 60 та 120 осіб — орієнтовно від 11 до 12 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування розкрадання понад 16 млн грн з реалізації прикордонного фортифікаційного проекту “Стіна” 8 посадовцями.

Як зазначається, у серпні 2017 року детективи НАБУ затримали сімох осіб за підозрою у причетності до реалізації цієї корупційної схеми. Згодом було викрито та затримано ще одного учасника.

Встановлено, що через завищення обсягів фактично виконаних робіт, нецільове використання коштів та інші корупційні зловживання державі було завдано збитків на понад 16,68 млн грн.

Нагадаємо, серед підозрюваних — начальник будівництва ресурсного забезпечення адміністрації Державної прикордонної служби України Олександр Томанюк, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби Володимир Целко, офіцер виробничого — технічного відділення В’ячеслав Майданович, директор ТОВ “БуцЦетр Витязь” Олександр Кашуба, колишній заступник керівника ДП “Чернігівський облавтодор” Сергій Значко.

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