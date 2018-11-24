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Проект "Стена" продлили до 2021 года

Киев  •  УНН

 • 40180 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Проект инженерно-технического обустройства российско-украинской границы продлен до 2021 года в связи с его недофинансированием в предыдущие годы. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

"В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен", - цитирует пресс-служба МВД сова Цигикал.

Также глава ГПСУ выразил надежду, что правительство увеличит финансирование на этот проект.

В МВД также рассказали, что ориентировочная общая стоимость инженерно-технического обустройства 1 км границы - около 2 млн 500 тыс. грн/км, которая включает противотранспортные рвы, сетчатую ограду по металлическим столбам, заграждения из спирали типа "Егоза", контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу.

Кроме того, по их данным, дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование, комплексы видеоконтроля и сигнализации - около 10 млн грн; оборудования передвижных боевых модулей - около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек - ориентировочно от 11 до 12 млн грн.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование хищения более 16 млн грн по реализации пограничного фортификационного проекта "Стена" 8 должностными лицами.

Как отмечается, в августе 2017 детективы НАБУ задержали семерых человек по подозрению в причастности к реализации этой коррупционной схемы. Впоследствии было разоблачено и задержано еще одного участника.

Установлено, что из-за завышения объемов фактически выполненных работ, нецелевое использование средств и другие коррупционные злоупотребления государству был нанесен ущерб на более 16,68 млн грн.

Напомним, среди подозреваемых - начальник строительства ресурсного обеспечения администрации Государственной пограничной службы Украины Александр Томанюк, бывший начальник первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Владимир Целко, офицер производственного - технического отделения Вячеслав Майданович, директор ООО "БуцЦетр Витязь" Александр Кашуба, бывший заместитель руководителя ГП "Черниговский облавтодор" Сергей Значко.

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