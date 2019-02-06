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Боевики обстреляли жилой дом на Донбассе

Боевики обстреляли жилой дом на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10079 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинские военные сообщили о продолжении обстрелов со стороны боевиков мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Систематические обстрелы войск противника угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Так, 4 февраля 2019 около 15.20 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Гольмовский совершили обстрел с применением станкового противотанкового гранатомета (СПГ-9) поселка Майское в Бахмутском районе Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

На следующий день во время очередного посещения данного населенного пункта патруль наблюдательного группы украинской стороны Специальный центр по контролю и координации (СЦКК) получил от военнослужащих одного из подразделений Объединенных сил сообщение о факте попадания боеприпаса оккупантов в земельный участок рядом с жилым домом по улице Центральная д. 31.

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Прибыв на место обстрела, наблюдательный группа УС СЦКК зафиксировала "воронку диаметром до двух метров на расстоянии одного метра от жилого здания. Подтверждено - воронку вызвал выстрел боевиков с СПГ-9 ".

Сообщается, что во время обстрела оккупантов 82-летняя хозяйка дома не находилась. Женщина находится в больнице.

"Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия российско-террористических войск, которые не только создают бытовые трудности, выводя из строя системы электро-газо-водоснабжения, но и ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

Такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня во время перемирия, свидетельствует о заинтересованности боевиков в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей", - резюмируют в сообщении военных.

Как сообщал УНН, под обстрел боевиков попал ритуальный автобус с покойником.

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