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Під обстріл окупантів потрапив ритуальний автобус з покійником - СЦКК

Під обстріл окупантів потрапив ритуальний автобус з покійником - СЦКК

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації населених пунктів вздовж лінії розмежування. Підступні дії російсько-окупаційних військ несуть смертельну небезпеку мирному населенню. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-службу ООС. 

"Так, сьогодні, о 12:30, у селищі Чермалик (на північний схід від Маріуполя) проходив похорон. Під час перевезення покійника на кладовище був обстріляний цивільний автобус ритуальної служби з наліпками на бортах "Ритуальні послуги". Обстріл зі стрілецької зброї здійснювався з боку збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців. При цьому було зафіксовано декілька наскрізних кульових пробоїн на правому боці автобуса. Лише дивом кулі не заділи пасажирів", - повыдомили в СЦКК.

Після прибуття на кладовище труну з покійником і трьох цивільних чоловіків залишили на місці, щоб віддати тіло землі. Водієві автобуса вдалося вивести машину з-під обстрілу та повернутися до безпечного місця.

"Вже після цього нелюди ще продовжили певний час обстрілювати кладовище", - додали в СЦКК.

Українська сторона СЦКК засуджує дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Бойовики продовжують порушувати усі норми міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв УНН, окупанти на Донбасі не допускають спостерігачів ОБСЄ

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