Под обстрел оккупантов попал ритуальный автобус с покойником - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения. Коварные действия российско-оккупационных войск несут смертельную опасность мирному населению. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Так, сегодня, в 12:30, в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя) проходил похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги". Обстрел из стрелкового оружия осуществлялся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. При этом было зафиксировано несколько сквозных пулевых пробоин на правом боку автобуса. Лишь чудом пули не задели пассажиров", - сообщили в СЦКК.
По прибытии на кладбище гроб с покойником и трех гражданских мужчин оставили на месте, чтобы предать тело земле. Водителю автобуса удалось вывести машину из-под обстрела и вернуться в безопасное место.
"Уже после этого изверги еще продолжили определенное время обстреливать кладбище", - добавили в СЦКК.
Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации относительно обстрелов населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права.
Как сообщал УНН, оккупанты на Донбассе не допускают наблюдателей ОБСЕ.