ООС: окупанти на Донбасі не допускають спостерігачів ОБСЄ

"Українська сторона СЦКК повідомляє: збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі забороняють спостерігачам СММ ОБСЄ потрапляти на контрольовані ними об'єкти і території, тим самим перешкоджають діяльності Місії", - йдеться в повідомленні.



За даними щоденного звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано першого лютого, зафіксовано факти заборони доступу під час виконання Мандата Місії, особливо, коли йдеться про ділянки, прилеглі до кордону з Російською Федерацією. А саме, в районах на південному сході від Луганська.



Так, на пункті пропуску на кордоні з РФ біля Ізвариного двоє найманців російсько-окупаційних військ, які були можливо озброєними в черговий раз посилаючись на відсутність дозволу патрулю Місії перебувати на пункті пропуску біля кордону, наказали міжнародним спостерігачам залишити зазначений район.



Недопущення спостерігачів СММ також відбувається на кордоні з РФ поблизу Сєверного.



"На пішохідному пункті пропуску на кордоні з РФ поблизу Сєверного бойовик російсько-окупаційних військ в черговий раз наказав патрулю Місії, який проводив верифікацію цивільного населення щодо переміщення через кордон, негайно залишити зазначений район. Він аргументував свій наказ тим, що нібито "між "ЛНР" і ОБСЄ не існує співпраці", - зазначається в повідомленні.



Нагадаємо, запропонований новий план мирного врегулювання ситуації на сході Україні ("план Сайдіка") передбачає фактичну легітимізацію "Л/ДНР" через нібито тимчасову співпрацю з ними перехідної адміністрації.