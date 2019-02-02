ООС: оккупанты на Донбассе не допускают наблюдателей ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Оккупанты продолжают скрывать свою деятельность на участках, прилегающих к границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности Миссии", - говорится в сообщении.
По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованного первого февраля, зафиксированы факты запрета доступа при выполнении мандата миссии, особенно, когда речь идет об участках, прилегающих к границе с Российской Федерацией. В частности, в районах на юго-востоке от Луганска.
Так, на пункте пропуска на границе с РФ у Изварино двое наемников российско-оккупационных войск, которые были возможно вооруженны в очередной раз ссылаясь на отсутствие разрешения патрулю Миссии находиться на пункте пропуска у границы, приказали международным наблюдателям оставить указанный район.
Недопущение наблюдателей СММ также происходит на границе с РФ вблизи Северного.
"На пешеходном пункте пропуска на границе с РФ вблизи Северного боевик российско-оккупационных войск в очередной раз приказал патрулю Миссии, который проводил верификацию гражданского населения перемещения через границу, немедленно покинуть данный район. Он аргументировал свой приказ тем, что якобы "между "ЛНР" и ОБСЕ не существует сотрудничества", - отмечается в сообщении.
Напомним, предложенный новый план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины ( "план Сайдика") предусматривает фактическую легитимизацию "Л/ДНР" за якобы временном сотрудничестве с ними переходной администрации.