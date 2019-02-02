ООС: оккупанты на Донбассе не допускают наблюдателей ОБСЕ

"Украинская сторона СЦКК сообщает: вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на контролируемые ими объекты и территории, тем самым препятствуют деятельности Миссии", - говорится в сообщении.



По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованного первого февраля, зафиксированы факты запрета доступа при выполнении мандата миссии, особенно, когда речь идет об участках, прилегающих к границе с Российской Федерацией. В частности, в районах на юго-востоке от Луганска.



Так, на пункте пропуска на границе с РФ у Изварино двое наемников российско-оккупационных войск, которые были возможно вооруженны в очередной раз ссылаясь на отсутствие разрешения патрулю Миссии находиться на пункте пропуска у границы, приказали международным наблюдателям оставить указанный район.



Недопущение наблюдателей СММ также происходит на границе с РФ вблизи Северного.



"На пешеходном пункте пропуска на границе с РФ вблизи Северного боевик российско-оккупационных войск в очередной раз приказал патрулю Миссии, который проводил верификацию гражданского населения перемещения через границу, немедленно покинуть данный район. Он аргументировал свой приказ тем, что якобы "между "ЛНР" и ОБСЕ не существует сотрудничества", - отмечается в сообщении.



Напомним, предложенный новый план мирного урегулирования ситуации на востоке Украины ( "план Сайдика") предусматривает фактическую легитимизацию "Л/ДНР" за якобы временном сотрудничестве с ними переходной администрации.