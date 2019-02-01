"План Сайдіка" передбачає фактичну легітимізацію "Л/ДНР" – МінТОТ

"Місцеві вибори мають пройти (відповідно – ред.) до законодавства України, до стандартів ОБСЄ, як це прописано в Мінських угодах і в резолюції Радбезу ООН. Натомість в цьому плані є посилання, що перехідна адміністрація буде працювати не тільки з обраними органами місцевого самоврядування, а і з адміністративними структурами, які діють дотепер. Це означає, що на певний період часу відбувається фактична легітимізація утворень, які себе називають якимось органами всередині окупованих територій, і проти яких іще нещодавно автори цього документа говорили, що не визнають їхню легітимність", - зазначив міністр.

За його словами, в цьому є велика небезпека, враховуючи, що "владу" Придністров'я ніхто не визнав, однак в усіх документах РФ і сама влада невизнаного Придністров'я застосовує "напівлегітимізовану" назву "учасники перемовин".

На думку міністра, такий саме принцип закладений в "план Сайдіка".

"І якщо раптом план до кінця не виконується, структури залишаються. І це ви почуєте у певних політиків, які говорять, що Мінські угоди регулюють тільки органи місцевого самоврядування, а квазідержавні органи нібито ними не регулюються, тому вони можуть продовжувати існування. Натяк і посилання на це є в цьому документі", - наголосив Черниш.

При цьому він пояснив, що в усіх документах Мінського процесу не фігурує поняття так званих "Л/ДНР", тоді як в "плані Сайдіка" вони знов з'являються.

Нагадаємо, існує новий план мирного врегулювання конфлікту в Донбасі за участю ООН, який повинен замінити Мінські домовленості. Його мають затвердити країни "нормандської четвірки". Про це заявив в інтерв'ю австрійській газеті Kleine Zeitung спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік.