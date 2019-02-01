"План Сайдика" предусматривает фактическую легитимизацию "Л/ДНР" - МинВОТ

"Местные выборы должны пройти (соответственно - ред.) законодательству Украины, стандартам ОБСЕ, как это прописано в Минских соглашениях и в резолюции Совбеза ООН. Зато в этом плане есть ссылка, что переходная администрация будет работать не только с избранными органами местного самоуправления, а также с административными структурами, действующими до сих пор. Это означает, что на определенный период времени происходит фактическая легитимизация образований, которые себя называют какими-то органами внутри оккупированных территорий, и против которых еще недавно авторы этого документа и говорили, что не признают их легитимность", - отметил министр.

По его словам, в этом есть большая опасность, учитывая, что "власть" Приднестровья никто не признал, однако во всех документах РФ и сама власть непризнанного Приднестровья применяет "полулегитимизованое" название "участники переговоров".

По мнению министра, такой же принцип заложен в "план Сайдика".

"И если вдруг план до конца не выполняется, структуры остаются. И это вы услышите от определенных политиков, которые говорят, что Минские соглашения регулируют только органы местного самоуправления, а квазигосударственные органы якобы ими не регулируются, поэтому они могут продолжать существование. Намек и ссылки на это в этом документе", - отметил Черныш.

При этом он пояснил, что во всех документах Минского процесса не фигурирует понятие так называемых "Л/ДНР", тогда как в "плане Сайдика" они снова появляются.

Напомним, существует новый план мирного урегулирования конфликта на Донбассе при участии ООН, который должен заменить Минские договоренности. Его должны утвердить страны "нормандской четверки". Об этом заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.