ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. 7 февраля российские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток"):
"- дважды - из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Водяное;
- из гранатометов - в районе населенного пункта Пищевик".
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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции:
"- с автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское;
- дважды из минометов калибра 120 и 82 мм. - в районе населенного пункта Троицкое".
Вследствии преступных обстрелов российских боевиков ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 7 февраля, один боевик уничтожен и трое получили ранения.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.