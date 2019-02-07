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Командувач ООС - голові Червоного Хреста: бойовики досі застосовують заборонену зброю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Краматорську відбулася зустріч Командувача Об’єднаних Сил генерала-лейтенанта Сергія Наєва з Головою Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Аланом Ешліманном. Командувач ООС докладно поінформував про інтенсивність обстрілів та застосовування бойовиками зброї, забороненої мінськими домовленостями, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомили у прес-центрі, під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних Сил.

У своєму виступі генерал-лейтенант Сергій Наєв акцентував увагу на тому, що не зважаючи на намагання РФ дестабілізувати політичну, економічну та соціальну ситуацію на території України й нарощення бойового потенціалу російсько-терористичних угруповань поблизу українсько-російського кордону, ситуація у зоні проведення ООС залишається контрольованою, йдеться у повідомленні.

У прес-центрі також додали, що командувач Об’єднаних сил докладно поінформував високоповажних гостей щодо інтенсивності обстрілів російською стороною, відмітивши, що попри зменшення загальної кількості обстрілів окупаційними військами, вони продовжують застосовувати зброю заборонену Мінськими домовленостями.

"Ще одна важлива тема обговорення безпекової ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил – виконання наказу командувача щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права з метою запобігання жертв серед мирного населення", - повідомили у прес-центрі.

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Наєв, наводячи дані звіту Голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіони Фрейзер, констатував дієвість виконання даного наказу, що полягає у істотному зменшенні загибелі та поранень серед цивільного населення на території підконтрольній Україні.

"Сприяють цьому також і заходи з інформування мирного населення щодо протимінної діяльності. Загалом групами розмінування було знешкоджено понад 10 з половиною тисяч вибухонебезпечних предметів, обстежено близько 10 тисяч гектарів землі тощо", - зазначив у своєму виступі Наєв.

Голова Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн був вражений обсягом виконаної роботи у даній сфері. Адже з початку операції Об’єднаних сил було відновлено сотні об’єктів інфраструктури в населених пунктах вздовж лінії зіткнення, забезпечено переміщення 11 тисяч 100 гуманітарних конвоїв, зокрема і міжнародних гуманітарних фондів і організацій, зменшення кількості та дообладнання пунктів пропуску, повідомили у прес-центрі.

Нагадаємо, 6 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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