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Наєв назвав результат "червоного" режиму на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Оголошення режиму "червоний" на Донбасі допомогли скоротити кількість жертв серед цивільного населення. Про це в інтерв’ю "Голосу України" розповів командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН.

"Особливий порядок у певних районах або населених пунктах кілька разів запроваджувався за моїм рішенням саме з метою збереження життя і здоров’я громадян. Це стосувалося насамперед КПВВ через їх численні обстріли з боку противника, що створювало небезпеку і для військовослужбовців Об’єднаних сил, і для мирних громадян. Ми виводили цивільне населення із небезпечних районів та давали адекватну відповідь противнику. Кожного разу оголошення режиму "червоний" мало позитивні результати — змушували противника припинити вогонь та стабілізували ситуацію", - зазначив Наєв.

Як відмітив Наєв, дієвість цих заходів підтвердив і спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік, який у одному зі своїх виступів наголосив, що у 2018-му, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, вдалося значно скоротити кількість жертв серед цивільного населення.

Загальна кількість жертв зменшилося на 55%, а кількість загиблих – на 27%.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових.

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