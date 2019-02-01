ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “двічі з мінометів калібру 82 мм., БМП-2, великокаліберних кулеметів та гранатометів — в районі селища Піски. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм. та гранатометів — в районі населеного пункту Кряківка; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Кримське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — в районі Хутора Вільний; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі Станиці Луганської”.

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 31 січня, одного окупанта знищено, двоє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.