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ООС: бойовики здійснили 6 обстрілів позицій українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. 31 січня бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. З яких, 2 рази противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”): “двічі з мінометів калібру 82 мм., БМП-2, великокаліберних кулеметів та гранатометів — в районі селища Піски. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ противник обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 82 мм. та гранатометів — в районі населеного пункту Кряківка; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Кримське; з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — в районі Хутора Вільний; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі Станиці Луганської”.

Внаслідок обстрілів бойовиків один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“За даними розвідки, 31 січня, одного окупанта знищено, двоє отримали поранення. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав”, — додали у прес-центрі ООС.

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