ООС: боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. 31 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Из которых, 2 раза противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”): “дважды из минометов калибра 82 мм., БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов — в районе поселка Пески. В полосе действий оперативно-тактической группировки „Север“ противник обстрелял наши позиции: из минометов калибра 82 мм. и гранатометов — в районе населенного пункта Кряковка; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе Хутора Свободный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе Станицы Луганской”.
Вследствие обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
“По данным разведки, 31 января, один оккупант уничтожен, двое получили ранения. В течение текущих суток враг огонь не открывал”, - добавили в пресс-центре ООС.