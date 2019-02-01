Наев назвал результат "красного" режима на Донбассе

"Особый порядок в определенных районах или населенных пунктах несколько раз вводился по моему решению именно с целью сохранения жизни и здоровья граждан. Это касалось прежде всего КПВВ из-за их многочисленных обстрелов со стороны противника, что создавало опасность и для военнослужащих Объединенных сил, и для мирных граждан. Мы выводили гражданское население из опасных районов и давали адекватный ответ противнику. Каждый раз объявление режима "красный" имело положительные результаты - заставляли противника прекратить огонь и стабилизировало и ситуацию", - отметил Наев.

Как добавил Наев, действенность этих мер подтвердил и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехстороннем контактной группе посол Мартин Сайдик, который в одном из своих выступлений отметил, что в 2018-м, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения.

Общее количество жертв уменьшилось на 55%, а количество погибших - на 27%.

Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных.