Командующий ООС - главе Красного Креста: боевики до сих пор применяют запрещенное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Краматорске состоялась встреча командующего Объединенных Сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманном. Командующий ООС подробно проинформировал об интенсивности обстрелов и применении боевиками оружия, запрещенного минскими договоренностям, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Как сообщили в пресс-центре, во время встречи стороны обсудили безопасность в районе проведения операции Объединенных Сил.
В своем выступлении генерал-лейтенант Сергей Наев акцентировал внимание на том, что, несмотря на попытки РФ дестабилизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию на территории Украины и укрепление боевого потенциала российско-террористических группировок вблизи российско-украинской границы, ситуация в зоне проведения ООС остается контролируемой, говорится в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что командующий Объединенных сил подробно проинформировал высокопоставленных гостей по интенсивности обстрелов российской стороной, отметив, что несмотря на уменьшение общего количества обстрелов оккупационными войсками, они продолжают применять оружие запрещенное минскими договоренностями.
"Еще одна важная тема обсуждения ситуации безопасности в районе проведения операции Объединенных сил - выполнение приказа командующего по соблюдению норм международного гуманитарного права в целях предотвращения жертв среди мирного населения", - сообщили в пресс-центре.
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Наев, приводя данные отчета Председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, констатировал действенность выполнения данного приказа, что заключается в существенном уменьшении гибели и ранений среди гражданского населения на территории подконтрольной Украине.
"Способствуют этому также и меры по информированию мирного населения по противоминной деятельности. В общем группами разминирования было обезврежено более 10 с половиной тысяч взрывоопасных предметов, обследовано около 10 тыс. гектаров земли и т.д.", - отметил в своем выступлении Наев.
Председатель Международного Комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиманн был поражен объемом выполненной работы в данной сфере. Ведь с начала операции Объединенных сил было восстановлено сотни объектов инфраструктуры в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, обеспечено перемещение 11 тыс. 100 гуманитарных конвоев, в том числе и международных гуманитарных фондов и организаций, уменьшение количества и дооборудование пунктов пропуска, сообщили в пресс-центре.
Напомним, 6 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.