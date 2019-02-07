ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. 6 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):
“-з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Лебединське;
-з гранатометів — в районі населеного пункту Павлопіль;
-з мінометів калібру 82 мм. — в районі населеного пункту Піски.
-з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Водяне”.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв наші позиції:
“-двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Кримське;
-з автоматичних гранатометів — в районі Хутора Вільний;
-з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Південне;
-двічі з мінометів калібру 82 мм., — в районі населеного пункту Жованка.
-зі стрілецької зброї — в районі населеного пункту Станиця Луганська”.
Внаслідок злочинних обстрілів противника військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 6 лютого, двох бойовиків знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку противника військової марки “Урал”.