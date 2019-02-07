ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики вели обстріл (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”):

“-з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Лебединське;

-з гранатометів — в районі населеного пункту Павлопіль;

-з мінометів калібру 82 мм. — в районі населеного пункту Піски.

-з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі селища Водяне”.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник обстріляв наші позиції:

“-двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Кримське;

-з автоматичних гранатометів — в районі Хутора Вільний;

-з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі селища Південне;

-двічі з мінометів калібру 82 мм., — в районі населеного пункту Жованка.

-зі стрілецької зброї — в районі населеного пункту Станиця Луганська”.

Внаслідок злочинних обстрілів противника військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 6 лютого, двох бойовиків знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку противника військової марки “Урал”.