ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. 6 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что боевики вели обстрел (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”):
“-из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Лебединский;
-из гранатометов — в районе населенного пункта Павлополь;
-из минометов калибра 82 мм. — в районе населенного пункта Пески.
-из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе поселка Водяное”.
В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север” противник обстрелял наши позиции:
“-Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Крымское;
-из автоматических гранатометов — в районе Хутора Свободный;
-из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе поселка Южное;
-дважды из минометов калибра 82 мм., — в районе населенного пункта Жованка.
-со стрелкового оружия — в районе населенного пункта Станица Луганская”.
Вследствии преступных обстрелов противника войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 6 февраля, двух боевиков уничтожены и один получил ранения. Также уничтожено грузовик противника военной марки “Урал”.