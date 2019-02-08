ООС: боевики совершили один обстрел украинских позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. За текущие сутки по состоянию на 11:00 российско-оккупационные войска совершили один обстрел позиций украинских военных. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"По имеющейся информации, с начала суток до 11:00 состоялся 1 обстрел", - отметил Праута.
По его словам, противник обстрелял украинские позиции в районе хутора Свободного, что на Луганском направлении, из миномета 120-го калибра и стрелкового оружия.
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Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных.