ООС: боевики совершили один обстрел украинских позиций

"По имеющейся информации, с начала суток до 11:00 состоялся 1 обстрел", - отметил Праута.



По его словам, противник обстрелял украинские позиции в районе хутора Свободного, что на Луганском направлении, из миномета 120-го калибра и стрелкового оружия.



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Напомним, за минувшие сутки боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских военных.