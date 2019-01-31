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За рік до ЗСУ приєдналося понад 30 тисяч контрактників

За рік до ЗСУ приєдналося понад 30 тисяч контрактників

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році до Збройних сил України приєдналося понад 30 тисяч контрактників. Про це під час брифінгу щодо реформи Міноборони України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.

"У 2018 році до війська прийшло і підписало контракт більше 30 тисяч військовослужбовців, з них 2 тисячі офіцерів", - зазначив Полторак.

За словами Полторака, у Збройних силах служать і працюють 57 тисяч військовослужбовців-жінок, з яких 26 тисяч – військові, 3,5 тисяч – офіцери.

Як повідомляв УНН, у ЗСУ виконали 68% від загального плану реформування. 

Нагадаємо, за останній рік Міністерство оборони уклало контракт з 5 тис. резервістами.

Українські Національні Новини

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