У ЗСУ виконали 68% від загального плану реформування - Полторак

"Понад 2 роки тому ми почали активну фазу реформування Збройних сил України, тобто рівно 50% часу, який нам потрібний для проведення реформ, вже пройшло. За цей час нам багато що вдалося, і ми практично 68% від загального півторарічного плану за ці 2 роки змогли зробити", - зазначив Полторак.

Міністр оборони додав, що у 2018 році був ухвалений закон України про національну безпеку, який чітко визначив пріоритети перед сектором оборони щодо необхідності реформування та закріпив трансформацію ЗСУ відповідно до стандартів НАТО.

Нагадаємо, ЗСУ пообіцяли 20 зразків нового озброєння.