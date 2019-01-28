ЗСУ пообіцяли 20 зразків нового озброєння

"Державне оборонне замовлення цього року для мене особисто є дуже оптимістичним, тому що в ньому передбачено поставку на озброєння Збройних Сил як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в Збройних Силах України. Це дуже гарний сигнал для всіх нас, що ми рухаємось вперед і не зупиняємось", - зазначив Полторак.

Також, за його словами, останнім часом значно підвищили рівень співпраці з закордонними партнерами.

"Лише за останній місяць я побував у Туреччині та Ізраїлі, де ми вели перемовини щодо нових контрактів, поставки нового обладнання, техніки та озброєння. Ми маємо тісну співпрацю з нашими партнерами з США, об’єм фінансової допомоги залишається достатньо високим", - сказав Полторак.

Нагадаємо, за останні кілька років підприємствам Харкова з бюджету виділили на виробництво, модернізацію та ремонт броньованої техніки для Збройних Сил України більш ніж 10 млрд гривень.