За останні роки на бронетехніку для ЗСУ виділили понад 10 млрд грн

КИЇВ. 28 січня. УНН. За останні декілька років підприємствам Харкова виділили з бюджету на виробництво, модернізацію та ремонт броньованої техніки для Збройних Сил України більше 10 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.