За останні роки на бронетехніку для ЗСУ виділили понад 10 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. За останні декілька років підприємствам Харкова виділили з бюджету на виробництво, модернізацію та ремонт броньованої техніки для Збройних Сил України більше 10 млрд гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"За останні декілька років підприємствам Харкова Міністерство оборони виділило з бюджету на виробництво, модернізацію та ремонт броньованої техніки для потреб Збройних Сил України більше 10 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, державне оборонне замовлення у 2018 році виконано. У Міністерстві запевнили, що жодних проблем з виконанням державного оборонного замовлення на 2019 рік не буде.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна веде переговори щодо посилання власних оборонних спроможностей зі США та іншими партнерами.
Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США додаткове озброєння.