Україна може отримати від США додаткове озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Україна може отримати від США додаткове озброєння. Про це під час онлайн брифінгу у Брюсселі заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає кореспондент УНН.
“У США є можливість надати закордонне військове фінансування або продаж зброї і військової техніки Україні. Це дещо, що ми прагнемо зробити разом з багатьма іншими країнами”, — сказав Волкер.
За словами спецпредставника, під час Комісії стратегічного партнерства США-Україна мав місце спектр урядових консультацій, які включали сектор оборони. Національні експерти сектору оборони України і США були присутні, вони обговорювали сектор безпеки України: стратегії, можливості, прогалини, які вона має, і як ми можемо діяти, щоб їх заповнити.
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“У нас в режимі онлайн проходить через конгрес пакет закордонної військової фінансової допомоги (для України — ред.) на суму близько 250 мільйонів доларів, і у нас є можливість продавати додаткове обладнання. У найближчі пару місяців будуть опубліковані деякі оголошення, повідомлення Конгресу про деякі з перших транші. І це те, що буде тривати, оскільки задоволення потреб України полягає в тому, як ми можемо надати деяку допомогу”, — сказав спецпредставник.
Нагадаємо, вслід за палатою представників сенат США підтримав виділення 250 млн дол. на безпекову допомогу Україні з коштами на летальну зброю у законі про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони".