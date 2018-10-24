Україна веде переговори щодо постачання державами ЄС летального озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Україна очікує і пропонує на всіх рівнях дати "зелене світло" на постачання державами-членами ЄС летального оборонного озброєння. Про це заявив у середу під час презентації в Києві заступник керівника головного департаменту з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України Сергій Лещенко, передає кореспондент УНН.
"Американці дійсно дуже потужно допомагають нам зброєю і ця допомога буде нарощуватись. В Європейському Союзі, не таємниця, що ми очікуємо і кожний раз на всіх рівнях пропонуємо Євросоюзу все-таки дати на загальному європейському рівні так зване "зелене світло" на постачання державами-членами ЄС летального оборонного озброєння Україні", - зазначив він.
За словами Лещенка, Україна має намір отримати дозвіл на зразок попереднього рішення Ради ЄС стосовно надання зброї Іраку, коли в країні розгорталась війна.
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"Було таке рішення і ми на цьому наголошуємо. Бачимо, що у цьому є поле для маневру і поле для більших зусиль з боку України", - сказав він.
Нагадаємо, вслід за палатою представників сенат США підтримав виділення 250 млн дол. США на безпекову допомогу Україні з коштами на летальну зброю у законі про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони".
Раніше Пентагон виділив 300 млн доларів на виробництво ракетних комплексів Javelin, зокрема для України.