Конгрес США в оборонному бюджеті забезпечив гроші на летальну зброю Україні

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вслід за палатою представників сенат США підтримав виділення 250 млн дол. США на безпекову допомогу Україні з коштами на летальну зброю у законі про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Тепер його має підписати президент Дональд Трамп. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.