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Конгрес США в оборонному бюджеті забезпечив гроші на летальну зброю Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вслід за палатою представників сенат США підтримав виділення 250 млн дол. США на безпекову допомогу Україні з коштами на летальну зброю у законі про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Тепер його має підписати президент Дональд Трамп. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.

"Сенат США ухвалив раніше проголосований палатою представників проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони”, яким санкціоновано виділення міністерству оборони США 250 млн дол. для надання безпекової допомоги Україні. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано на летальні види озброєнь", - повідомили у посольстві.

До документа, як зазначається, включено основні положення проекту “Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки”, який, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні спроможностей захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією.

Крім того, за даними посольства, підтверджується також відданість Сполучених Штатів Америки Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО.

"Державному департаментові доручається подати до конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки", - додали у диппредставництві.

Закон про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" набуде чинності після підпису президентом США.

Додамо, безпеку допомогу Україні на 250 млн дол. попередньо затвердили у конгресі США 26 липня. За даними ЗМІ, Білий дім готовий підтримати оборонний бюджет, де передбачена летальна зброя для України.

Раніше Пентагон виділив 300 млн доларів на виробництво ракетних комплексів Javelin, зокрема для України.

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