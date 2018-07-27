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Білий дім готовий підтримати оборонний бюджет, де передбачена летальна зброя для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11069 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Білий дім готовий підтримати консолідований проект закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони”, що передбачає виділення Україні летальної оборонної зброї, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

За інформацією Голосу Америки, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс висловила підтримку консолідованому проекту оборонного бюджету США, який у четвер ухвалила Палата представників Конгресу абсолютною більшістю голосів — 359 до 54.

Цей проект, як зазначається, може бути підтриманий сенаторами уже наступного тижня, а потім документ піде на підпис президенту Дональду Трампу.

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“Одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь”, — пише видання з посиланням на посольство України у США.

Також, повідомили у Голосі Америки, документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Як повідомляв УНН, США виділять Україні ще 200 млн дол. на посилення безпеки і оборони.

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