Пентагон виділив 300 млн доларів на виробництво ракетних комплексів Javelin
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Спільна група компаній Raytheon - Lockheed Martin отримала від Пентагону контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin, які згодом будуть передані збройним силам України, Естонії, Литви, Туреччини, Австралії і Тайваню на суму в 307,5 млн доларів. Про це йдеться в заяві, поширеній у вівторок міністерством оборони США, передає УНН.
У документі зазначається, що в рамках програми продажу зброї і військової техніки іноземним державам Raytheon — Lockheed Martin займеться великосерійним виробництвом Javelin для Австралії, Литви, Туреччини, України, Естонії, а також Тайваню. Комплекси будуть створені в місті Тусон (штат Арізона), передбачувана дата завершення виробництва — 31 серпень 2021 року.
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Нагадаємо, на початку березня влада США оголосила, що Україна отримає комплекси Javelin на загальну суму в 47 млн дол., включаючи 37 пускових установок і 210 протитанкових керованих ракет до них.
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер у січні запевняв, що цю зброю не буде використано в Донбасі.