США схвалили поставки 37 комплексів Javelin Україні на суму 47 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Американська адміністрація прийняла рішення продати Україні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) Javelin на загальну суму в 47 млн доларів США. Про це оголосило в четвер управління міністерства оборони США з оборонного співробітництва і безпеки (DSCA, Defense Security Cooperation Agency), інформує УНН.
Тепер сторони можуть укласти контракт.
У Пентагоні додали, що відповідне повідомлення про вихід надсилається в конгрес США. Уточнюється, що рішення було прийнято у відповідь на запит українського уряду на покупку 37 комплексів Javelin та 210 ракет до них. В американському військовому відомстві також заявили, що продаж Києву комплексів Javelin захистить її суверенітет, але не змінить військовий баланс у регіоні.
“Пропонована продаж сприятиме зовнішній політиці і національній безпеці США шляхом підвищення безпеки України. Комплекси Javelin допоможуть Україні створити свій довгостроковий оборонний потенціал, щоб захистити свій суверенітет і територіальну цілісність і задовольнити свої вимоги національної оборони. Україна не матиме жодних проблем з впровадженням цієї системи у свої збройні сили”, — йдеться в повідомленні військового агентства.
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Представникам уряду США і підряднику для реалізації контракту доведеться відвідати Україну для навчання військовослужбовців ЗСУ, зазначається в повідомленні.
Дозвіл на поставки летальної зброї Україні Білий дім видав у кінці 2017 року. Зокрема, мова йде про протитанкові комплекси Javelin і снайперські гвинтівки Barrett M107A1. Раніше Київ неодноразово анонсував швидкі поставки американської зброї.