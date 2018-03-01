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США одобрили поставки 37 комплексов Javelin Украины на сумму 47 млн ​​долларов

США одобрили поставки 37 комплексов Javelin Украины на сумму 47 млн ​​долларов

Киев  •  УНН

 • 12734 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Американская администрация приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin на общую сумму в 47 млн ​​долларов США. Об этом объявило в четверг управление министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA, Defense Security Cooperation Agency), информирует УНН.

Теперь стороны могут заключить контракт.

В Пентагоне добавили, что соответствующее уведомление направлено в конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства на покупку 37 комплексов Javelin. В военном ведомстве также заявили, что продажа Киеву комплексов Javelin защитит её суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе.

“Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования в области национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы”, — говорится в сообщении военного агентства.

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Представителям правительства США и подрядчику для реализации контракта придется посетить Украину для обучения военнослужащих ВСУ, отмечается в сообщении.

Разрешение на поставки летальной оружия Украина Белый дом издал в конце 2017 года. В частности, речь идет о противотанковые комплексы Javelin и снайперскиъ винтовках Barrett M107A1. Ранее Киев неоднократно анонсировал быстрые поставки американского оружия.

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