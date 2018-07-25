Пентагон выделил 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые впоследствии будут переданы вооруженным силам Украины, Эстонии, Литвы, Турции, Австралии и Тайваня на сумму в 307,5 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник министерством обороны США, передает УНН.
В документе отмечается, что в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам Raytheon - Lockheed Martin займется крупносерийным производством Javelin для Украины, Австралии, Литвы, Турции, Эстонии, а также Тайваня. Комплексы будут созданы в городе Тусон (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства - 31 августа 2021 года.
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Напомним, в начале марта власти США объявили, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму в 47 млн долл., включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе уверял, что это оружие не будет использована в Донбассе.