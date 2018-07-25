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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33969 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100200 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122362 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130006 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168201 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153014 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140828 просмотра

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Пентагон выделил 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin

Пентагон выделил 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Совместная группа компаний Raytheon - Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые впоследствии будут переданы вооруженным силам Украины, Эстонии, Литвы, Турции, Австралии и Тайваня на сумму в 307,5 млн долларов. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник министерством обороны США, передает УНН.

В документе отмечается, что в рамках программы продажи оружия и военной техники иностранным государствам Raytheon - Lockheed Martin займется крупносерийным производством Javelin для Украины, Австралии, Литвы, Турции, Эстонии, а также Тайваня. Комплексы будут созданы в городе Тусон (штат Аризона), предполагаемая дата завершения производства - 31 августа 2021 года.

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Напомним, в начале марта власти США объявили, что Украина получит комплексы Javelin на общую сумму в 47 млн долл., включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в январе уверял, что это оружие не будет использована в Донбассе.

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