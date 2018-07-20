США виділять Україні ще 200 млн дол. на посилення безпеки і оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Сполучені Штати прийняли рішення про виділення Україні 200 млн. дол. на цілі посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України в США.
"Сполучені Штати прийняли рішення про виділення Україні 200 млн. дол. на цілі посилення безпеки і оборони у 2018 бюджетному році. Зазначені кошти будуть спрямовані на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
У посольстві відзначили, що рішення Вашингтону про надання нашій Державі 200 млн. дол. у 2018 році по лінії Пентагону є свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії та визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони.
"Відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, адміністрація США вирішила надати Україні черговий пакет снайперського озброєння.