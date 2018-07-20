США выделят Украине еще 200 млн долл. на усиление безопасности и обороны

"Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн. долл. на цели усиления безопасности и обороны в 2018 бюджетном году. Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что решение Вашингтона о предоставлении нашему Государству 200 млн долл. в 2018 году по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны.

"Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году", - говорится в сообщении.

Напомним, администрация США решила предоставить Украине очередной пакет снайперского вооружения.