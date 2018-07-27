Белый дом готов поддержать оборонный бюджет, где предусмотрено летальное оружие для Украины - СМИ

По информации СМИ, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США, который в четверг приняла Палата представителей Конгресса абсолютным большинством голосов - 359 к 54.

Этот проект, как отмечается, может быть поддержан сенаторами уже на следующей неделе, а затем документ пойдет на подпись президенту Дональду Трампу.

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"Одна из статей документа позволяет выделить Министерству обороны США 250 млн долларов для оказания помощи Украине. В эту сумму заложено 50 млн долларов на оборонные летальные виды вооружений", - пишет издание со ссылкой на посольство Украины в США.

Также, сообщили в Голосе Америки, документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, которые предусматривают помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Как сообщал УНН, США выделят Украине еще 200 млн долл. на усиление безопасности и обороны.