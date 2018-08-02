Конгресс США в оборонном бюджете обеспечил деньги на летальное оружие Украине

"Сенат США принял ранее проголосованный палатой представителей проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", которым санкционировано выделение министерству обороны США 250 млн долл. для оказания помощи Украине на безопасность. Из указанной суммы 50 млн долл. должны быть направлены на летальные виды вооружений", - сообщили в посольстве.

В документ, как отмечается, включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

Кроме того, по данным посольства, подтверждается также приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества нашего государства с НАТО.

"Государственному департаменту поручается подать в конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки", - добавили в диппредставительстве.

Закон о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после подписания президентом США.

Добавим, помощь Украине на безопасность на 250 млн долл. предварительно утвердили в конгрессе США 26 июля. По данным СМИ, Белый дом готов поддержать оборонный бюджет, где предусмотрено летальное оружие для Украины.

Ранее Пентагон выделил 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin, в частности для Украины.