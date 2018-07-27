Безпекову допомогу Україні на 250 млн дол. попередньо затвердили у конгресі США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Палата представників - нижня палата конгресу США - ухвалила проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони", підтримавши виділення 250 млн дол. США на безпекову допомогу Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію посольства України у Вашингтоні.
"Сума коштів, яка виділяється міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі 250 млн дол. Із зазначеної суми 50 млн дол. має бути спрямовано на летальні види озброєнь", - повідомили у диппредставництві.
До документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який передбачає допомогу Україні у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, державному департаментові доручається подати до конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки, вказали у посольстві.
У подальшому проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" має бути підтриманий сенатом - верхньою палатою конгресу США - та переданий на підпис президентові США.
Раніше у конгресі США запропонували збільшити допомогу Україні.