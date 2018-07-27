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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Помощь Украине на безопасность на 250 млн долл. предварительно утвердили в конгрессе США

Помощь Украине на безопасность на 250 млн долл. предварительно утвердили в конгрессе США

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Палата представителей - нижняя палата конгресса США - приняла проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны", поддержав выделение 250 млн долл. США помощи Украине на безопасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию посольства Украины в Вашингтоне.

"Сумма средств, которая выделяется министерству обороны США для предоставления помощи Украине на безопасность, определена в размере 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", - сообщили в диппредставительстве.

В документ включены основные положения проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", который предусматривает помощь Украине в усилении собственных возможностей по защите от кибератак. В частности, государственному департаменту поручается подать в конгресс доклад о состоянии сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности с целью поиска новых направлений такого взаимодействия и поддержки, указали в посольстве.

В дальнейшем проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" должен быть поддержан сенатом - верхней палатой конгресса США - и передан на подпись президенту США.

Ранее в конгрессе США предложили увеличить помощь Украине.

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