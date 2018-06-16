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У конгресі США запропонували збільшити допомогу Україні

У конгресі США запропонували збільшити допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Комітет з питань асигнувань палати представників конгресу США пропонує збільшити на понад 70 млн дол. у бюджеті 2019 року кошторис допомоги, що надається Україні через програми державного департаменту і Пентагону. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення посольства України у Вашингтоні у Facebook.

"Комітет з питань асигнувань палати представників конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити для безпекової допомоги Україні, у тому числі летальної зброї оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн дол. Ця сума на 50 млн дол. перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджені у консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік", - повідомили в українському диппредставництві.

У представленому у цьому комітеті проекті "Закону щодо асигнувань державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2019 фінансовий рік", як зазначається, "кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства США та причетних агентств визначено у сумі 441 млн дол., що на понад 20 млн дол. перевищує відповідні асигнування 2018 року".

"Таким чином, сукупний обсяг коштів, які можуть бути виділені для підтримки України у 2019 бюджетному році, становить 691 млн дол. США, що на понад 70 млн дол. більше, ніж передбачено асигнуваннями поточного року", - додали у посольстві.

Для набуття чинності вищезгадані законопроекти мають бути схвалені повним складом палати представників, підтримані сенатом та підписані президентом США.

Нагадаємо, США у 2019 році виділять на оборону 717 мільярдів доларів.

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