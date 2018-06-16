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В конгрессе США предложили увеличить помощь Украине

В конгрессе США предложили увеличить помощь Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагает увеличить более чем на 70 млн долл. в бюджете 2019 года смету помощи, предоставляемой Украине через программы государственного департамента и Пентагона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение посольства Украины в Вашингтоне в Facebook.

"Комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей конгресса США утвердил собственный проект "Закона об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", где средства, которые предлагается выделить для помощи Украине на безопасности, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 млн долл. Эта сумма на 50 млн долл. превышает ассигнования для соответствующих программ поддержки Украины, утвержденные в консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", - сообщили в украинском диппредставительстве.

В представленном в этом комитете проекте "Закона об ассигнованиях государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год", как отмечается, "смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства США и причастных агентств определена в сумме 441 млн долл., что более чем на 20 млн долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года".

"Таким образом, совокупный объем средств, которые могут быть выделены для поддержки Украины в 2019 бюджетном году, составляет 691 млн долл. США, что более чем 70 млн долл. больше, чем предусмотрено ассигнованиями текущего года", - добавили в посольстве.

Для вступления в силу вышеуказанные законопроекты должны быть одобрены полным составом палаты представителей, поддержанные сенатом и подписаны президентом США.

Напомним, США в 2019 году выделят на оборону 717 миллиардов долларов.

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