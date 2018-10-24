Украина ведет переговоры о поставках государствами ЕС летального вооружение

"Американцы действительно очень мощно помогают нам оружием и эта помощь будет наращиваться. В Европейском Союзе, не секрет, что мы ожидаем и каждый раз на всех уровнях предлагаем Евросоюзу все-таки дать на общем европейском уровне так называемый "зеленый свет" на поставку государствами членами ЕС летального оборонительного вооружения для Украины", - отметил он.



По словам Лещенко, Украина намерена получить разрешение вроде предыдущего решения Совета ЕС о предоставлении оружия Ираку, когда в стране разворачивалась война.



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"Было такое решение и мы на этом делаем акцент. Видим, что в этом есть поле для маневра и поле для больших усилий со стороны Украины", - сказал он.



Напомним, вслед за палатой представителей сенат США поддержал выделение 250 млн долл. США на помощь по безопасности Украине со средствами на летальное оружие в законе о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны".

Ранее Пентагон выделил 300 млн долларов на производство ракетных комплексов Javelin, в частности для Украины.