За последние годы на бронетехнику для ВСУ выделили более 10 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За последние несколько лет предприятиям Харькова выделили из бюджета на производство, модернизацию и ремонт бронированной техники для Вооруженных Сил Украины более 10 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"За последние несколько лет предприятиям Харькова Министерство обороны выделило из бюджета на производство, модернизацию и ремонт бронированной техники для нужд Вооруженных Сил Украины более 10 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен. В Министерстве заверили, что никаких проблем с выполнением государственного оборонного заказа на 2019 год не будет.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры по ссылке собственных оборонных возможностей с США и другими партнерами.
Ранее сообщалось, что Украина может получить от США дополнительное вооружение.